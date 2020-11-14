Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном защиту христианских святынь

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе этих бесед обсуждались практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", - сообщила пресс-служба Кремля.

Между тем ранее в субботу Армянская церковь заявила, что в ночь с 9 на 10 ноября, после соглашения о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе "азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви.

10 ноября в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.