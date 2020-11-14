Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
на 14.11В России 1 903 253+22 702В мире 53 320 716+587 426

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном защиту христианских святынь

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе этих бесед обсуждались практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем Заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

"В разговоре с Ильхамом Алиевым Владимир Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним Заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь. Президент Азербайджана проявил на этот счет понимание и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона", - сообщила пресс-служба Кремля.

Между тем ранее в субботу Армянская церковь заявила, что в ночь с 9 на 10 ноября, после соглашения о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе "азербайджанцы, вторгшиеся в город Шуши в Арцахе, осквернили собор Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), оставив свой след на внешних и внутренних стенах церкви.

10 ноября в соответствии с договоренностями президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня. Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.

Армения Азербайджан Нагорный Карабах Никол Пашинян Ильхам Алиев Владимир Путин

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 ноября

Суд арестовал обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска

Суд арестовал обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска
Пандемия коронавируса

Путин отметил необходимость доступа к вакцинации от COVID всех стран

Путин отметил необходимость доступа к вакцинации от COVID всех стран

Члены экипажа сбитого в Армении вертолета награждены орденом Мужества

Члены экипажа сбитого в Армении вертолета награждены орденом Мужества
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 22,7 тыс.новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 22,7 тыс.новых заболевших коронавирусом

Российский боевой корабль прошел самую узкую часть пролива Ла-Манш

Люди вышли на несанкционированную акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

В Туле при ДТП с участием сотрудника полиции пострадали два человека

Россия возобновляет авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами

Миноритариям "Распадской" нашли выход. Обобщение

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');