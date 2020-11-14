Минобороны РФ сообщило о начале возвращения беженцев в Степанакерт

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Степанакерт (столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики) начали возвращаться беженцы, сообщили в Минобороны РФ.

"14 ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома", – говорится в сообщении военного ведомства.

Первые девять автобусов с беженцами прибыли в город после того, как российские миротворцы выставили наблюдательные посты.

Ранее командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сказал журналистам: "Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется".

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия и Турция договорились о создании на территории Азербайджана совместного центра, который будет следить за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. В его основе - подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Эта бригада сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности. Является единственным соединением миротворческого назначения в Сухопутных войсках РФ, входит в состав 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО). Бригада укомплектована только военнослужащими-контрактниками, оснащена современными образцами вооружения.

9 ноября азербайджанские военные сбили из переносного зенитного ракетного комплекса в воздушном пространстве Армении российский ударный вертолет Ми-24. Двое российских военнослужащих погибли, еще один был ранен. В МИД Азербайджана заявили, что российский Ми-24 был сбит азербайджанскими военными случайно. В Баку сообщили о готовности наказать виновных и выплатить компенсации.