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Замгендиректора "Ильюшина" умер от коронавируса

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - От коронавируса умер заместитель генерального директора компании "Ильюшин" генерал-майор Юрий Смелтер, сообщил бывший руководитель компании и бывший вице-президент ОАК Алексей Рогозин (сын руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина).

Как написал Рогозин в фейсбуке, Смелтер много лет проработал во главе управления заказов и поставок авиатехники и вооружений ВВС РФ.

"После увольнения с военной службы работал заместителем генерального директора ОДК, а затем директором департамента транспортной авиации ОАК. Весной 2017 года мы вместе пришли в "Ил". Юрий Волдемарович стал заместителем генерального директора по управлению программами. Он занимался всеми авиационными программами, но особое внимание всегда уделял вопросам поставок в войска военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А", - отметил Рогозин.

"Ильюшин" - компания-разработчик и производитель транспортных самолётов.

Ильюшин коронавирус

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