Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:02Заразились
на 17.12В России 2 762 668+28 214В мире 74 210 350+734 370

Пассажир скончался на борту самолета в Перми

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Медики выясняют причину гибели пассажира самолета, которому стало плохо после приземления в аэропорту Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Инцидент произошел в четверг на прилетевшем из Москвы рейсе 1159 авиакомпании S7.

"После посадки самолета в аэропорту Большое Савино пассажиру стало плохо, к самолету была вызвана бригада медиков. В это время экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.

Пермь

Новости по теме

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Смотреть пресс-конференцию Путина в прямом эфире собрались 44% россиян

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 28,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

В Москве нейросеть начала помогать ГИБДД штрафовать водителей

Трое заключенных самовольно ушли из колонии на окраине Петербурга

Трудности с покупкой лекарств недавно испытали больше трети россиян

В Чечне уничтожили двух неизвестных, бросивших бомбу в патруль

Минприроды предложило вести учет коммунальных отходов в интернете

Минприроды предложило вести учет коммунальных отходов в интернете

Пожар в аэропорту Благовещенска не повлиял на обслуживание рейсов

Путин разом проведет два эфира: пообщается с журналистами и ответит на вопросы россиян

Минздрав произвел 395 выплат по случаю смерти врачей от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');