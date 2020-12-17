Пассажир скончался на борту самолета в Перми

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Медики выясняют причину гибели пассажира самолета, которому стало плохо после приземления в аэропорту Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

Инцидент произошел в четверг на прилетевшем из Москвы рейсе 1159 авиакомпании S7.

"После посадки самолета в аэропорту Большое Савино пассажиру стало плохо, к самолету была вызвана бригада медиков. В это время экипаж оказывал пассажиру первую медицинскую помощь. Прибывшие на борт врачи констатировали смерть", - сказал собеседник агентства.