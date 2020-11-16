Думе предложили создать единый госрегулятор азартных игр

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект об учреждении государством публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр". Предполагается, что она в режиме реального времени будет направлять целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам.

Авторы законопроекта № 1055657-7 - депутаты-единороссы Игорь Станкевич и Виктор Дерябкин.

Учредителем госрегулятора азартных игр они предлагают сделать Минфин.

Созданная госкомпания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете, выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр, участвовать в разработке нормативно-правовых актов, следует из законопроекта. Она также получит право создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов.

"Целевые отчисления общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией, так же, как и информация о принятых ставках. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять централизованный мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.

Сейчас букмекерские конторы и организаторы азартных игр обязаны раз в квартал направлять целевые отчисления на поддержку спорта. База отчислений определяется как разница между суммой ставок, интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей. Целевые отчисления при этом составляют 5% от базы. При этом общий объем целевых отчислений по всем заключенным организатором азартных игр в букмекерской конторе соглашениям не может составлять менее 15 млн рублей.

В начале октября министр финансова Антон Силуанов в совете при президенте по развитию физкультуры и спорта сообщил о необходимости увеличить размер целевых отчислений букмекеров. "Тридцать миллиардов рублей прибыль (букмекерских компаний России. - ИФ.) за 2019 год, целевые отчисления - 1,2 миллиарда, а налоги уплаченные - 770 миллионов. Мне кажется, здесь можно было бы посмотреть, ну в пару раз точно увеличить эти целевые отчисления, были бы дополнительные ресурсы (на развитие спорта в РФ. - ИФ.)", - сказал он.

Путин одобрил эти предложения и поручил их оформить "соответствующим образом".

В начале ноября правительству было поручено в срок до 1 марта 2021 г. разработать и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего увеличение не менее чем в два раза размера целевых отчислений от азартных игр. Также было предложено проработать вопрос совершенствование порядка уплаты таких отчислений, порядка их направления на развитие спорта и порядка целевого использования таких отчислений.

Бизнес крупнейших букмекерских компаний России в 2019 году продолжал бурно расти: выручка пятерки лидеров этого рынка подскочила на 41%, до 153,1 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Первое место по выручке было у "Лиги ставок" (около 49,5 млрд рублей), а по прибыли - у "Фонбета" (19,4 млрд рублей). При этом в 2019 календарном году букмекер тремя траншами выплатил в сумме 16,9 млрд рублей дивидендов своим собственникам против 5,34 млрд рублей в 2018 году. С началом кризиса ряд букмекерских компаний жаловались на финансовые проблемы, вызванные сокращением количества проводимых спортивных мероприятий.