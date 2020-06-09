Букмекеры РФ в 2019 году прибавили к рекордной выручке рекордные дивиденды

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшие букмекерские компании России в 2019 году продолжили бурный рост: выручка пятерки лидеров этого рынка в прошлом году подскочила на 41%, до 153,1 млрд рублей, следует из отчетностей компаний по РСБУ и данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Впрочем, по сравнению с динамикой 2018 года, когда интерес к ставкам подогревался проходящим в стране Чемпионатом мира по футболу, компании несколько замедлили рост, а отдельные букмекеры ускорили падение выручки.

Речь идет о неконсолидированной отчетности по РСБУ, и в отдельных случаях, судя по динамике показателей (рост выручки в десятки раз и т.д.), влияние на них оказывали не только рыночные, но и сугубо корпоративные факторы - например, оптимизация внутренней структуры.

На зависть "голубым фишкам"

Крупнейшей в России букмекерской компанией оставалась "Лига ставок", которая остановилась в шаге от "гроссмейстерской" отметки в 50 млрд рублей. В прошлом году такой показатель гарантировал бы место в рейтинге топ-200 частных российских компаний по размеру выручки, который составляет Forbes.

Выручка ООО "Первая международная букмекерская компания" (ПМБК, операционная структура "Лиги ставок") по РСБУ в прошлом году выросла на 37%, до 49,46 млрд рублей (в 2018 году этот показатель утроился). Чистая прибыль увеличилась более чем в два раза, до 1,33 млрд рублей. Компания в прошлом году увеличила выплату дивидендов на 32,5%, до 563 млн рублей (сумма выплат за календарный год).

Владельцами ПМБК являются швейцарская Casako AG (23%), британские XMLV Ltd (5%) и KHML Holding LTD (15%), а также несколько физлиц: Татьяна Башмакова, Алена Авдеева, Ольга Журавская (по 15%), Дмитрий Павловский (7%) и Дмитрий Шумов (5%).

Единственный владелец Casako - Карстен Коэрл. В своем отчете ПМБК называет его своим главным бенефициаром: он оказывает основополагающее влияние на действия и решения, принимаемые компанией по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Коэрл стоял у истоков создания ПМБК, "являясь одной из наиболее значимых и влиятельных фигур в мире букмекерского бизнеса, выступая одним из основателей и владельцев мультинациональной корпорации, сотрудничающей с международными структурами в области поставки информационных данных, защиты от мошенничества и т.д.", говорится в отчетности ПМБК. По всей видимости, речь идет о Sportradar, где Коэрл занимает пост CEO. Компания, в частности, занимается сбором спортивной статистики и управляет системой обнаружения мошенничества для ряда футбольных федераций. Среди партнеров Sportradar - российская РПЛ. Коэрла также называют основателем букмекерской компании Betandwin, которая сейчас работает под брендом bwin и входит в британскую GVC Holdings PLC - крупную букмекерскую компанию с листингом на Лондонской фондовой бирже.

На втором месте в списке российских букмекеров остается "Фонбет", который в апреле оказался в центре скандала с перечнем системообразующих предприятий российской экономики. Компания попала в первую версию перечня, подготовленного ведомствами в марте этого года, но на фоне широкого общественного резонанса в уточненный перечень уже не вошла.

В 2019 году выручка ООО "Ф.О.Н." по РСБУ выросла на 58%, до 38,064 млрд рублей (в 2018 году - в 2,5 раза). Чистая прибыль компании увеличилась вдвое - до 19,396 млрд рублей с 9,271 млрд рублей. В прошлом календарном году букмекер выплатил 16,92 млрд рублей дивидендов своим собственникам против 5,34 млрд руб. в 2018 году. Эта сумма была разбита на три транша (решения о выплате части прибыли за 2019 г принимались в марте, сентябре и октябре, сказано в отчетности компании). По размеру дивидендов за год "Фонбет" оставил далеко позади и многие публичные компании: к примеру, в секторе электроэнергетики с такими выплатами компания вошла бы в лидирующую пятерку.

Основным владельцем ООО "Ф.О.Н." является кипрская "Бируса Лимитед" (65%), также среди собственников - Сергей Тетруашвили (10%), Максим Кирюхин (8,67%), Ирина Бородина (8%), Станислав Магомедов (8,33%).

На третьем месте в рейтинге букмекеров по итогам 2019 года оказалась Winline (ООО "Управляющая компания "Национального коневодческого союза"), следует из данных "СПАРКа". Ее выручка в прошлом году выросла в 2,7 раза, до 29,582 млрд рублей (в 2018 году компания нарастила выручку в 4,4 раза и была шестым по величине игроком на букмекерском рынке). Чистая прибыль выросла в 3,6 раза - до 2,607 млрд рублей с 717,015 млн рублей в 2018 году. Дивиденды, выплаченные компанией в 2019 году, выросли до 1,896 млрд рублей с 300,15 млн рублей годом ранее.

Букмекер Bingo Boom (ООО "Фирма "Стом") опустился с третьего места в 2018 году на четвертое. Выручка компании по РСБУ в 2019 году незначительно снизилась - до 20,154 млрд рублей с 20,197 млрд рублей годом ранее (в 2018 году компания нарастила выручку в 2,4 раза). Чистая прибыль увеличилась на 26,2%, до 480,258 млн рублей.

Замыкает пятерку крупнейших букмекеров ООО "Фортуна" (Betcity), как и годом ранее. Его выручка также сократилась - на 8,7%, до 15,813 млрд рублей (в 2018 году - на 4,2%). При этом чистая прибыль компании выросла в 1,9 раза - до 858,839 млн рублей с 458,428 млн рублей в 2018 году.

Снизилась выручка и у ООО "Санторин" ("Балтбет") - на 7,2%, до 11,31 млрд рублей (в 2018 году рост составлял 12,5%). Прошлый год компания закончила с убытком в 31,454 млн рублей после прибыли в размере 252,214 млн рублей годом ранее.

Выручка ООО "Букмекер Паб" ("1хСтавка") в 2019 году увеличилась на 50,7%, до 10,673 млрд рублей (в 2018 году - в 2,4 раза). Чистая прибыль выросла на 18,7%, до 5,604 млрд рублей.

БК "Олимп" увеличил выручку в 5,8 раза, до 10,499 млрд рублей (в 2018 году - в 8,5 раза). Чистая прибыль выросла более чем в 9 раз, до 426,839 млн рублей.

Выручка ООО "Бетринг" (Parimatch) увеличилась почти в 10 раз - до 7,691 млрд рублей с 784,65 млн рублей годом ранее (в 2018 году этот показатель удвоился). Чистая прибыль компании составила 397,986 млн рублей по сравнению с чистым убытком в размере 45,139 млн рублей в предыдущем году.

АО "Спортбет" в прошлом году сократило выручку на 19,5% (до 4,986 млрд рублей) после роста почти в шесть раз в 2018 году. Чистый убыток компании составил 125,609 млн рублей после прибыли в 210,488 млн рублей годом ранее.

Выручка ООО "Леон" увеличилась в 1,8 раза, до 4,069 млрд рублей (в 2018 году - в 3,5 раза). Чистая прибыль сократилась до 36,527 млн рублей с 168,258 млн рублей в 2018 году.