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Qiwi собрался стать единым центром учета ставок букмекерских контор

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Qiwi хочет создать на своей базе единый центр учета ставок букмекерских контор и обратится с таким предложением к правительству РФ, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"Qiwi планирует предложить правительству создать на своей базе новый единый центр учета переводов ставок букмекерских контор, создание которого предусматривает законопроект о новой системе регулирования букмекерского рынка", - заявили в компании.

Qiwi видит для себя возможность стать единым центром учета ставок букмекеров, так как уже имеет технологическую платформу и опыт в этой сфере, отметила компания. Группа уже сейчас является оператором одного из центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС).

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Если предложение Qiwi будет поддержано, то при вступлении регуляторных изменений в силу большая часть выручки компании от обслуживания букмекерского рынка сохранится, считает группа.

"При этом в случае создания единого ЦУПИС, и если Qiwi не станет его оператором или технологом, мы перестанем предоставлять услуги по учету и обработке платежей через ЦУПИС Qiwi, оператором которого являемся сейчас, поэтому выручка сегмента беттинга Qiwi частично сократится", - подчеркнула компания.

При этом она отметила, что комиссия от платежей через ее ЦУПИС - это не единственное направление в спектре финансовых сервисов сегмента беттинга. "Мы продолжим предоставлять другие наши платежные решения и считаем, что наши услуги будут и дальше пользоваться спросом на рынке. Мы будем стремиться поддерживать качество и доступность наших сервисов и уверены, что сможем минимизировать негативное влияние данных изменений, если они случатся, за счет работы с клиентами и партнерами", - заявила Qiwi.

Qiwi

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