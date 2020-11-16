У берегов Владивостока заметили необычный "красный прилив"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Морская вода в некоторых бухтах острова Русский во Владивостоке стала оранжевой из-за цветения микроводоросли ноктилюки, опасности для людей и морских обитателей нет, сообщила в понедельник "Интерфаксу" руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

"В воскресенье появилась информация, что "красный прилив" в бухте на острове Русский наблюдали отдыхающие. По характеру окрашивания воды, ее консистенции можно с уверенностью сказать, что это типичное цветение воды, вызванное водорослью ноктилюкой. Эта водоросль нетоксичная, опасности для людей и морских обитателей не представляет. Скорее всего, "красный прилив" исчезнет через несколько дней", - сказала Орлова.

"Красный прилив" - явление редкое для конца осени в Приморье. "Уникально, что это явление отмечается в ноябре. Вид этот встречается в воде круглый год. Однако массовое развитие, цветение ноктилюки характерно для весны и лета, начиная с апреля и до июля. В это время в заливе Петра Великого отмечаются "красные приливы"", - сказала Орлова, добавив, что это явление во Владивостоке еще в 1900 году описал профессор Санкт-Петербургского университета Остроумов.

Необычно позднее цветение водоросли эксперт связывает с изменениями климата. "Сейчас наступает пора не совсем типичных "красных приливов". Связано это даже не с антропогенным загрязнением, а с изменениями климата, которые наблюдаются повсеместно. Микроводоросли очень быстро, в течение нескольких дней реагируют на изменения среды, они являются индикаторами этих изменений", - сказала Орлова.

Она добавил, что летом ученые зарегистрировали еще один необычный "красный прилив" в Приморье, вызванный массовым цветением водоросли, которая ранее в Амурском заливе в высоких концентрациях не встречалась.

"Тогда отдыхающие жаловались, что в морской воде, в районе Спортивной гавани во Владивостоке появилась пена, предполагали, что это вызвано загрязнением. Однако это было цветение нетоксичного вида водорослей, которые ранее встречались лишь единично, оно охватило северную часть Амурского залива", - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что проблема цветения водорослей требует внимания не только со стороны ученых, но и шагов со стороны государственных органов по созданию специальных программ изучения, мониторинга "красных приливов".

Ранее сообщалось, что ученые считают причиной массовой гибели животных у берегов Камчатки воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями. Образование массовых заморов на морском дне эксперты объяснили тем, что в воде резко снизилось содержание кислорода.