Фекальные стоки стали причиной покраснения волгоградской реки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Причиной покраснения воды в реке Арчеда в Волгоградской области и гибели в ней рыбы стал сброс фекальных стоков из коллектора, сообщила областная администрация.

"Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации. Проводится сбор доказательств для привлечения виновного лица к ответственности по ст. 7.6. (водопользование с нарушением его условий) и ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение)", - говорится в сообщении обладминистрации. Она уточняет, что планируется обязать нарушителя полностью устранить причины загрязнения реки.

Инспекторы осмотрели коллектор ливневой канализации и повторно взяли пробы сточной воды.

Ранее сообщалось, что поводом для проверки состояния реки послужила публикация в соцсетях, в которой местные жители сообщили о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы. Была начата прокурорская проверка, к расследованию инцидента также подключились специалисты Росприроднадзора.