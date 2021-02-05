Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 05.02В России 3 934 606+16 688В мире 104 857 273+465 405

Фекальные стоки стали причиной покраснения волгоградской реки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Причиной покраснения воды в реке Арчеда в Волгоградской области и гибели в ней рыбы стал сброс фекальных стоков из коллектора, сообщила областная администрация.

"Установлено, что к нарушению экосистемы привел сброс фекальных стоков из коллектора ливневой канализации. Проводится сбор доказательств для привлечения виновного лица к ответственности по ст. 7.6. (водопользование с нарушением его условий) и ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение)", - говорится в сообщении обладминистрации. Она уточняет, что планируется обязать нарушителя полностью устранить причины загрязнения реки.

Инспекторы осмотрели коллектор ливневой канализации и повторно взяли пробы сточной воды.

Ранее сообщалось, что поводом для проверки состояния реки послужила публикация в соцсетях, в которой местные жители сообщили о покраснении воды в реке Арчеда и гибели рыбы. Была начата прокурорская проверка, к расследованию инцидента также подключились специалисты Росприроднадзора.

Волгоградская область

Новости по теме

Новости

Сумма штрафов "Радио Свобода" и ее гендиректора превысила 7 млн руб.

Дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ вышлют из РФ после акций за Навального

Подлодка "Северодвинск" провела учебный пуск "Калибра" из Баренцева моря

В Волгограде осудили сотрудников ГИМС по делу о гибели 11 человек на Волге

В Волгограде осудили сотрудников ГИМС по делу о гибели 11 человек на Волге

Защита обжаловала административный арест главреду "Медиазоны" Смирнову

Авария на ТЭЦ в Норильске

Красноярский край предъявит новые претензии "Норникелю" из-за аварии на ТЭЦ

Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения

Антон Дроздов покинул пост замминистра финансов РФ в рамках сокращения

В Крыму в посевах озимых культур стало еще больше мышей

В Крыму в посевах озимых культур стало еще больше мышей
Пандемия коронавируса

Ученые РФ готовят испытания препарата от COVID-19 на основе антител

Ветеран войны Артеменко потребовал от Навального публичных извинений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');