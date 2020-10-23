В РАН объяснили гибель животных на Камчатке токсинами водорослей и дефицитом кислорода

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы – воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

"Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Corenia, также массовая гибель гидробионтов произошла в результате образования массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом, когда огромное количество органики осело на морское дно и потребовался кислород для окисления всей этой гниющей массы", - сказал Адрианов на "круглом столе", посвященном итогам расследования ситуации на Камчатке.

Он сообщил, что в результате обследования погибших животных были обнаружены только донные беспозвоночные – морские звезды, моллюски и донные рыбы.

Специалисты РАН провели лабораторные исследования и эксперименты на донных гидробионтах, в рамках которых воссоздали "красный прилив", который произошел на Камчатке. Результат эксперимента подтвердил мнения ученых.

Ранее в пятницу Следственный комитет РФ назвал приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки.

16 октября Федеральное медико-биологическое агентство объявило, что анализ проб воды, почвы, донных отложений и гидробионтов не выявили следов техногенного заражения местности.

Эксперты Русского географического общества также не нашли следов техногенного загрязнения и пришли к выводу, что причиной гибели животных стало кислородное голодание из-за микроводорослей, пик выделения токсинов у которых пришелся на конец сентября.

Экологическое ЧП

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на юго-востоке Камчатки. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных (в том числе, осьминогов, морских ежей, морских звезд), поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проверки воды специалисты нашли превышение по фосфатам в 10,8 раз, по железу – в 7,2 раза, по фенолам – в 6,9 раза, по аммонию – в 6,2 раза. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что при исследовании проб из Авачинского залива специалисты в лабораториях не обнаружили каких-либо специфических веществ.