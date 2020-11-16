Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В России с 1 января 2021 года стартует оптимизация системы госуправления, она продлится 3 месяца, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

"Поэтому предлагаю начать оптимизацию системы управления с 1 января и не растягивать ее, а провести за три месяца - до 1 апреля", - продолжил премьер.

Мишустин напомнил, что речь о необходимости оптимизации системы госуправления заходит уже не в первый раз, но сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе, из-за ситуации с коронавирусом.

Он отметил, что "нужен не огромный, а рационально сформированный штат компетентных специалистов и четко определенная сфера ответственности каждого органа исполнительной власти".

Премьер пояснил, что в настоящее время около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными.

По его словам, была проанализирована работа всех федеральных органов исполнительной власти, которые находятся в ведении правительства, и подведомственных отдельным министерствам, и подготовлены решения по их оптимизации.

"Создадим специальную рабочую группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с проведением реформы", - сказал Мишустин.

Он заметил, что "все министерства и ведомства, их территориальные органы должны соответствовать рекомендованному стандарту, а их структура будет зависеть от численности всего ведомства".

"В центральных аппаратах, где около 20% вакансий, штат должен быть сокращен на 5%. В территориальных же органах ведомств сегодня среднее количество вакансий - около 18%. Принято решение о сокращении штата в них на 10%, и делать будем это за счет, в основном, вакантных позиций", - рассказал глава правительства.

Мишустин добавил, что в ходе реформы все финансовые ресурсы для поощрения госслужащих будут сохранены. "При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств", - сказал премьер.

Кроме того, в рамках административной реформы будут расширены возможности портала госуслуг, объявил Мишустин. Россияне получат возможность направлять обращения из личного кабинета на портале госуслуг в министерства и ведомства.

По словам премьера, делается это для того, чтобы "наладить надежный и эффективный механизм обратной связи между людьми и государством, чтобы каждый, кому требуется помощь, мог напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата".