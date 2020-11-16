Что произошло за день: понедельник, 16 ноября

Грядущие реформы госуправления в России, данные об эффективности COVID-вакцины Moderna и смерть пяти пациентов в московской клинике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России коронавирусом заразились еще 22 778 человек. Из них в Москве - 6 360 человек. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о стабилизации ситуации в 55 регионах и о росте заболеваемости - в 25. Согласно новому постановлению, пациентов с COVID-19 можно будет выписывать уже после одного отрицательного теста, готовность результатов ограничивается 48 часами. В Кремле заявили об отсутствии комплексного плана локдауна в РФ.

- Мишустин анонсировал старт реформы системы госуправления с 1 января. В центральных аппаратах штат будет сокращен на 5%, а в территориальных органах ведомств - на 10%. Премьер РФ отметил, что сейчас около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются вакантными.

- Путин подписал распоряжение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане. Соглашение от имени России поручено подписать Минобороны РФ.

- Эффективность COVID-вакцины американской компании Moderna оценили в 94,5%. Таковы промежуточные результаты третьей фазы исследования. Между тем гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что само по себе появление вакцины не обеспечивает победу над коронавирусом.

- Алексей Навальный подал иск к Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. В нем речь идет о заявлении пресс-секретаря президента РФ о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. Решение о принятии иска к производству Пресненский суд Москвы пока не принял.

- Клишас и Крашенинников отозвали законопроект об изъятии детей из семьи и поправки о реформе семейного законодательства. Пакет законопроектов предусматривал изъятие детей из семьи только при наличии вины родителей и судебного решения, а также запрет на браки между людьми одного пола и на усыновление ими детей.

- В Москве возбуждено уголовное дело о смерти пяти пациентов в больнице. Лицензия ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии" ранее была аннулирована.

- Под Владимиром с рельсов сошли 35 вагонов грузового состава. Погиб дорожный мастер. Произошел разлив мазута, в связи с чем введен режим ЧС.

- Минимальные пенсии в Москве будут повышены до 20 200 рублей. Индексация с января составит 3,7%.

- Минск потребовал от Варшавы выдать основателей телеграм-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича.