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Возможности портала госуслуг расширят

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Возможности портала госуслуг будут расширены для создания эффективного механизма обратной связи государства с гражданами в ходе административной реформы, объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В результате каждый, кому требуется помощь, должен будет получить возможность" напрямую обратиться в ведомство или к должностному лицу, от которого зависит решение его проблемы, а главное - оперативно получить ответ на свое обращение, добиться результата".

В первую очередь это затронет министерства и ведомства, чьи услуги в данный момент особенно востребованы: Минздрав, Минпросвещения, ФОМС и органы госвласти регионов и местного самоуправления.

Ранее в понедельник премьер объявил, что с января по март в стране пройдет реформа системы госуправления, в рамках которой будет оптимизирована численность ведомств.

Михаил Мишустин Правительство

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