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Правительство ищет ресурсы в госкомпаниях и в себе. Обобщение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сравнительно молодой кабинет премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сформированный меньше десяти месяцев назад (впрочем, сейчас январь кажется уже далеким прошлым), претерпел первые изменения. И сразу - достаточно масштабные, что для российской административной практики необычно: значительные перестановки в правительстве чаще всего происходили в момент основной "пересменки", а дальнейшие корректировки делались точечно.

Теперь, после объявленных в понедельник отставок, в правительстве Мишустина - если не считать президентских назначенцев - останется всего три министра из "старого призыва". Это Антон Силуанов (возглавляет Минфин, с 2011 года), Денис Мантуров (Минпромторг, с 2012 года) и Дмитрий Патрушев (Минсельхоз, с 2018 года).

Из правительства уходят глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минтранса Евгений Дитрих - все трое проработали министрами два с половиной года. Пост министра оставляет Александр Новак - теперь он будет наблюдать за переговорами ОПЕК+ (или все-таки участвовать в них?) уже в статусе профильного вице-премьера. Наконец, покидает Минвостокразвития Александр Козлов.

За кадрами правительство далеко ходить не стало, воспользовавшись двумя источниками - госкомпаниями и внутренними ресурсами. В обоих отраслевых министерствах сделана ставка на опыт: Минтрансом будет руководить многолетний СЕО "Аэрофлота" Виталий Савельев, который в середине 2000-х уже поработал чиновником (был одним из двух замов Германа Грефа в Минэкономразвития), Минэнерго - ветеран отрасли Николай Шульгинов, в последние годы возглавляющий "РусГидро". В Минвостокразвития из государственного Фонда развития Дальнего Востока и Арктики придет Алексей Чекунков. Минстрой вместо Якушева возглавит его первый зам Ирек Файзуллин, чей приход в ведомство в январе сразу после назначения курирующим стройку вице-премьером Марата Хуснуллина изначально смотрелся заявкой на повышение в перспективе. Наконец, Козлов поменяет одно министерское кресло на другое и возглавит Минприроды.

Еще одна отставка, которая может произойти в ближайшее время, - формально не министерского уровня. Однако аппаратную роль бессменного руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева вполне можно сопоставить с ролью полноправного члена кабмина. Официально о его уходе с поста главы ФАС, впрочем, пока не объявлено.

Несколько слов о кадровых изменениях

Перестановки, слухами о которых информационное пространство бурлило все последние дни, были анонсировано вполне буднично: премьер предварил соответствующим сообщением основную повестку своей еженедельной оперативки с замами.

"Несколько слов о кадровых изменениях. Президент поддержал наши предложения по отставке ряда министров. Речь идёт о министре транспорта Евгении Ивановиче Дитрихе, министре строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимире Владимировиче Якушеве, министре природных ресурсов и экологии Дмитрии Николаевиче Кобылкине. И сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом я внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов правительства. Речь идет о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают. Кроме того, внесены еще несколько предложений о назначениях на должности федеральных министров. Николая Григорьевича Шульгинова - на должность министра энергетики. Ирека Энваровича Файзуллина - на должность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Виталия Геннадьевича Савельева - министром транспорта. На должность министра природных ресурсов и экологии - Александра Александровича Козлова. Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики - Алексея Олеговича Чекункова. Все они имеют большой опыт эффективного решения задач в различных отраслях, хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы. Рассчитываю, что после рассмотрения депутаты поддержат эти кандидатуры", - этим кратким сообщением кадровая часть мероприятия была исчерпана.

В понедельник кандидатуры на министерские посты прошли через профильные комитеты Госдумы, а во вторник, согласно только что вступившему в силу порядку формирования правительства, нижняя палата парламента утвердит новых членов кабинета.

Кто вместо

Интриги с фигурой преемника Савельева в "Аэрофлоте" пока не видно: источники "Интерфакса", Forbes, РБК называют основным претендентом на пост СЕО авиакомпании Михаила Полубояринова. В 2003-2009 годы. Полубояринов был заместителем гендиректора "Аэрофлота" по финансам и покинул компанию после прихода на пост СЕО Савельева, который привел с собой на должность финдиректора Шамиля Курмашова. Затем он работал в ВЭБе, откуда в начале этого года перешел на должность гендиректора ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК, на 100% принадлежит Минтрансу РФ). Полубояринов является членом совета директоров "Аэрофлота", а в 2017-2018 гг был его председателем.

С новым СЕО "РусГидро" ясности меньше. Источники "Коммерсанта" называют среди кандидатов замглавы холдинга Виктора Хмарина, собеседники "Интерфакса" - вице-президента "Роснефти", члена совета директоров "РусГидро" Андрея Шишкина. Кроме того, раньше в числе потенциальных сменщиков Шульгинова рынок обсуждал фигуру Андрея Мурова, в прошлом главы ФСК, ныне первого замглавы "Россетей".

Послужные списки

Александр Новак родился 23 августа 1971 г. в г. Авдеевка Донецкой области Украинской ССР, окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 г. - Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности "менеджмент".

В 1988-2000 гг. Новак работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П.Завенягина (позднее - ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П.Завенягина"). Прошёл путь от аппаратчика-гидрометаллурга 1-го разряда до заместителя директора по персоналу - начальника управления Заполярного филиала ОАО "Норильская горная компания". В 2000-2002 гг. - заместитель главы Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы Норильска.

В 2002-2008 гг. Новак работал в администрации Красноярского края: замгубернатора - начальник Главного финансового управления, первый замгубернатора, первый замгубернатора - председатель правительства. В 2008-2012 гг. Новак был замминистра финансов РФ, а с мая 2012 г. возглавил министерство энергетики РФ. Женат, двое детей. Новак входит в советы директоров "Роснефти", "Росатома", "Газпрома", возглавляет советы директоров "Транснефти" и "Россетей".

Николай Шульгинов начал карьеру в энергетике в далеком 1975 г. В 2002 г. вошел в состав правления АО "Системный оператор" (диспетчер единой энергосистемы России), с 2004 г. занимал пост зампреда, а впоследствии - первого зампреда правления компании.

В "РусГидро" Шульгинов пришел в сентябре 2015 г., сменив на посту гендиректора Евгения Дода. "РусГидро" досталась Шульгинову с огромными долгами по дальневосточным активам, недостроенными четырьмя тепловыми электростанциями в этом же региона, проектом восстановления Загорской ГАЭС-2 после аварии (этот объект компания строит по договору о предоставлении мощности). За пять лет четыре тепловые электростанции были введены в эксплуатацию (последняя из них - ТЭЦ Советская Гавань - в сентябре 2020 г.). Проблему долга компания попыталась решить через форвардный контракт с ВТБ (VTBR). Восстановление Загорской ГАЭС-2 все еще под вопросом.

Также компания приняла новую дивидендную политику, которая гарантирует акционерам выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО, но не менее среднего за последние три года.

В сентябре контракт Шульгинова был продлен на два года. Решение объяснялось необходимостью принятия новой стратегии, которую совет директоров компании планирует рассмотреть в конце 2020 г.

Виталий Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году - Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук. С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года - заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года - замначальника главка "Главленинградинжстрой", с 1989 года - президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".

С 1993 года - председатель правления банка "Россия", с 1995 года - председатель правления банка "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года - зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года - замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года - первый вице-президент АФК "Система". В "Аэрофлот" пришел на пост гендиректора в 2009 году.

Алексей Чекунков родился 3 октября 1980 года в Минске. Окончил факультет международных экономических отношений МГИМО. В 2001-2011 годах управлял крупными проектами международных и российских финансовых организаций, в том числе на территории Дальнего Востока - в республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. В 2011-2013 годах участвовал в создании, занимал должность директора, члена правления и члена инвестиционного комитета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). С 2014 года по 2020 год - гендиректор ФРДВ. Входит в совет директоров "РусГидро", в 2015-2019 годах входил в набсовет "АЛРОСА".

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Московскую академию предпринимательства по специальности "юриспруденция". С 2000 по 2010 год работал в "Амурском угле" и "Русском угле". В феврале 2011 года назначен первым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Амурской области, в декабре того же года - министром ЖКХ региона. В 2014-2015 гг - мэр Благовещенска, 25 марта 2015 года указом президента назначен врио губернатора Амурской области. В сентябре 2015 года победил на выборах губернатора. С мая 2018 года - министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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