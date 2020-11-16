Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рабочий рейс

Атомный ледокол "Арктика" Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" отправился из порта Мурманск в свой первый рабочий рейс, сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот" в понедельник.

Атомоход взял курс в направлении Карского моря. До середины декабря он будет работать в акватории Северного морского пути.

Отмечается, что судно готово обеспечить ледокольные проводки по всей акватории Севморпути. Первый рейс займет три недели. В Арктике идет активный процесс ледообразования, и сейчас есть возможность обкатать ледокол, сказал первый заместитель генерального директора - директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица. Он отметил, что это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна.

После первого рейса ледокол вернется в порт Мурманск для пополнения запасов, а в конце декабря снова направится в акваторию Севморпути.

Как отмечают в "Атомфлоте", зимне-весеннюю навигацию атомоход проведет в Арктике.

Как сообщалось, 21 октября головной универсальный атомный ледокол "Арктика" вошел в состав атомного флота. Торжественная церемония состоялась в Мурманске при участии премьера Михаила Мишустина.

Ледокол "Арктика" проекта 22220 построен АО "Балтийский завод" по заказу госкорпорации "Росатом". Он станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире. Ранее судно после ходовых и ледовых испытаний прибыло в порт приписки Мурманск.

3 октября ледокол "Арктика" достиг географической точки Северного полюса во время ледовых испытаний.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина – 34 м, мощность – 60 МВт, ледопроходимость – 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.