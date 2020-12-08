На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление океанографии и атмосферы США зафиксировало рекордно быстрое потепление на Северном полюсе.

Из отчета Arctic Report Card 2020 следует, что в нынешнем году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Критическая отметка впервые побила рекорд, который был установлен в 2012 году.

Ученые прогнозируют, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота.

Таким образом, ученые не прогнозируют улучшения ситуации и возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году.