Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
на 08.12В России 2 515 009+26 097В мире 67 591 193+517 465

На Северном полюсе зафиксировано рекордно быстрое потепление за всю историю

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Национальное управление океанографии и атмосферы США зафиксировало рекордно быстрое потепление на Северном полюсе.

Из отчета Arctic Report Card 2020 следует, что в нынешнем году Северный полюс нагревался вдвое быстрее остальной части планеты. Критическая отметка впервые побила рекорд, который был установлен в 2012 году.

Ученые прогнозируют, что в период с 2040 по 2060 летом в Арктике может не остаться морского льда, а на Аляске исчезнуть многолетняя мерзлота.

Таким образом, ученые не прогнозируют улучшения ситуации и возвращения к оптимальному температурному уровню, который последний раз был зафиксирован в 2006 году.

Северный полюс

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Lancet опубликовал результаты испытаний первой вакцины после Спутник V

Что произошло за день: вторник, 8 декабря

В Японии решили поднимать рождаемость с помощью ИИ

Пандемия коронавируса

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине

В РФПИ заявили о готовности производить вакцину "Спутник V" на Украине
Пандемия коронавируса

В Швейцарии за отсутствие маски будут штрафовать на 230 евро

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

По всей Армении начались акции неповиновения против Пашиняна

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Китай и Непал согласовали высоту Эвереста

Лукашенко предложил сделать народное собрание конституционным органом

Что случилось этой ночью: вторник, 8 декабря

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"

Трубоукладчик "Академик Черский" отошел от точки достройки "Северного потока 2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');