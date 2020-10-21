Ледокол "Арктика" задействуют на Северном морском пути уже с декабря

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика" будет введен в эксплуатацию с мощностью на гребных валах до 50 МВт, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Решение позволит начать использовать ледокол в акватории Северного морского пути уже с декабря 2020 года. В 2021 году на "Арктику" установят новый гребной электродвигатель правого борта, что повысит мощность судна до 60 МВт", - говорится в сообщении.

Мишустин в среду совершит рабочую поездку в Мурманск, где примет участие в торжественной церемонии приемки головного универсального атомного ледокола "Арктика". Также запланировано совещание о развитии Северного морского пути (СМП), на котором будут обсуждаться вопросы развития инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации и СМП, развитие грузовой базы СМП и обеспечение ледокольной проводки грузов.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и решения других задач. Длина ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.