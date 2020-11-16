Власти подали в суд на владельца верблюдов, терроризирующих астраханские села

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Икрянинский районный суд Астраханской области принял иск районной администрации к местному жителю, чье стадо верблюдов свободно бродит в трех селах и пугает местных жителей, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы района Александр Степанов.

"Суд принял наш иск, в котором мы требуем обязать хозяина верблюдов обеспечить контроль за животными", - сказал Степанов. Он уточнил, что сейчас двугорбые, вес которых доходит до тонны, свободно пасутся на территории района.

Ранее сообщалось, что муниципальные власти нашли в Азербайджане покупателя стада, который мог бы избавить район от опасных животных. Он был готов их купить, но в связи с военными действиями на родине пока не смог приехать.

Разводить двугорбых несколько лет назад начал пенсионер из села Оранжереи, но позже в силу возраста он забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и вольно паслись, где хотели. Двухметровые верблюды ломали заборы частных домовладений, чтобы подойти к фруктовым деревьям, и обрывали газопроводы. Местные жители жаловались, что боятся выпускать на улицы детей и ходить по одному.

Ситуация получила большой общественный резонанс. Прокуратура района внесла главе администрации представление, собственнику верблюдов было вручено предписание с требованием устранить нарушения. Животные же были помещены в загон, но позже сломали его и разбежались.