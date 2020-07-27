Стадо одичавших верблюдов затерроризировало астраханских сельчан

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области требуют от властей защитить их от нашествия верблюдов. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" местная жительница Елена Бахтемьева в понедельник.

"Нам страшно выходить на улицу: когда идет стадо, оно сметает все на своем пути. Один только верблюд – эта машина высотой в 2-2,5 метра, весом до 1 тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим", - рассказала Бахтемьева.

По ее словам, местные жители боятся выпускать на улицы детей и передвигаться по одному.

"Сейчас у верблюдов появились детеныши, они стали особенно агрессивны. Если посмотришь им прямо в глаза, то это уже воспринимается как проявление агрессии. Животное гонится за тобой, приходится убегать", - пояснила сельчанка.

Она добавила, что местные жители высказывают недовольство сложившейся ситуацией не только в социальных сетях, но пишут обращения к муниципальным властям и жалобы в прокуратуру, однако без успеха.

Как пояснил агентству заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов, стадо, которое терроризирует жителей трех поселков, насчитывает около 80 особей. Разводить верблюдов несколько лет назад начал пенсионер из села Оранжереи, однако позже в силу возраста забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и теперь вольно пасутся по округе.

Степанов подчеркнул, что муниципалитет неоднократно выписывал штрафы пенсионеру за нарушение правил содержания животных, однако он их не оплачивает и никаких мер к предотвращению свободного выпаса двугорбых не предпринимает. Вместе с тем, муниципалитет не имеет средств и возможностей организовать отлов стада, его "стоянку" и прокорм.