Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:11Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Стадо одичавших верблюдов затерроризировало астраханских сельчан

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Жители сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области требуют от властей защитить их от нашествия верблюдов. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" местная жительница Елена Бахтемьева в понедельник.

"Нам страшно выходить на улицу: когда идет стадо, оно сметает все на своем пути. Один только верблюд – эта машина высотой в 2-2,5 метра, весом до 1 тонны. Они ломают заборы, подбираясь к плодовым деревьям в частных дворах, рушат газопроводы, когда чешут о них спины, а мы потом без газа сидим", - рассказала Бахтемьева.

В РоссииВерблюд затоптал нетрезвого посетителя экопарка в Тульской областиЧитать подробнее

По ее словам, местные жители боятся выпускать на улицы детей и передвигаться по одному.

"Сейчас у верблюдов появились детеныши, они стали особенно агрессивны. Если посмотришь им прямо в глаза, то это уже воспринимается как проявление агрессии. Животное гонится за тобой, приходится убегать", - пояснила сельчанка.

Она добавила, что местные жители высказывают недовольство сложившейся ситуацией не только в социальных сетях, но пишут обращения к муниципальным властям и жалобы в прокуратуру, однако без успеха.

Как пояснил агентству заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов, стадо, которое терроризирует жителей трех поселков, насчитывает около 80 особей. Разводить верблюдов несколько лет назад начал пенсионер из села Оранжереи, однако позже в силу возраста забросил животноводство, а его подопечные разбрелись по округе, расплодились и теперь вольно пасутся по округе.

Степанов подчеркнул, что муниципалитет неоднократно выписывал штрафы пенсионеру за нарушение правил содержания животных, однако он их не оплачивает и никаких мер к предотвращению свободного выпаса двугорбых не предпринимает. Вместе с тем, муниципалитет не имеет средств и возможностей организовать отлов стада, его "стоянку" и прокорм.

Астраханская область

Новости по теме

Новости

Санатории Сочи загружены на 90%

Санатории Сочи загружены на 90%

В российских школах не будут вводить дистанционное обучение

Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

Результаты скандального ЕГЭ по химии оказались на уровне прошлого года

В Кремле заявили, что Россия не стремится в G7

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Песков отметил, что еще рано оценивать работу Дегтярева в Хабаровске

Брат убитого в Химках террориста сам сообщил о нем в полицию

Дистанционное голосование на довыборах в Думу пройдет в двух регионах

Пандемия коронавируса

В Алтайском крае заявили о нехватке медиков для борьбы с коронавирусом

Россияне получат дополнительные возможности для трудоустройства

Россияне получат дополнительные возможности для трудоустройства

Ушедшие из "Ведомостей" журналисты объявили о создании нового проекта

Ушедшие из "Ведомостей" журналисты объявили о создании нового проекта
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');