Державших в страхе три астраханских села верблюдов поместили в загон

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Около 80 верблюдов, терроризировавших жителей сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области, могут продать в ближайшее время, сообщает прокуратура региона в четверг.

"Прокуратура провела проверку сообщений о незаконном выпасе верблюдов в Икрянинском районе. Главе администрации внесено представление, собственнику верблюдов вручено предписание об устранении нарушений, животные помещены владельцем в загон, решается вопрос о реализации верблюдов", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось ранее, разводить верблюдов несколько лет назад начал пенсионер из села Оранжереи, однако позже в силу возраста забросил животноводство, а животные разбрелись по округе, расплодились и вольно паслись.

Они ломали заборы частных домовладений, обрывали поселковые газопроводы. Местные жители жаловались, что боятся выпускать на улицы детей и передвигаться по одному.