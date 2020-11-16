ВС РФ ликвидировал партию, возглавляемую Романом Путиным

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд России в понедельник ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции", которую возглавляет Роман Путин.

"Иск Минюста удовлетворен полностью", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Минюста, партия была образована в 2013 году.

Ранее в партии предположили, что претензии связаны с проблемами с отчетностью.

Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем.

По данным СМИ, Роман Путин приходится президенту РФ Владимиру Путину двоюродным племянником.