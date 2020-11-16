Роман Путин заявил о планах создания новой партии

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Участники политической партии "Народ против коррупции" не удивлены решением Верховного суда РФ по её ликвидации, они намерены создать новую партию и пройти в Госдуму, заявил председатель партии Роман Путин.

"Решение Верховного суда по иску Минюста РФ, в котором Минюст просил ликвидировать партию "Народ против коррупции", неожиданностью для нас не стало. Мы были готовы к этой ситуации", - сообщил Роман Путин. Его слова "Интерфаксу" передал помощник главы партии Максим Каменев.

Участники партии не будут прекращать политическую деятельность и в перспективе не отказываются от идеи создания новой партии.

"Мы - организованная политическая сила, которая может называться "Народ против коррупции" или как-то иначе, у которой сформулирована реальная программа действий, направленных на укрепление национальной безопасности и целостности России. (...) Я и мои соратники располагаем вполне действенным рецептом ограничения коррупции. (...) Это один из вопросов, который мы намерены решить, придя к власти через новую парламентскую партию. Именно такую амбициозную задачу мы перед собой ставим", - сказал Роман Путин.

По его словам, в сентябре Верховный суд РФ по иску Минюста приостанавливал деятельность партии на два месяца для устранения нарушений действующего законодательства. "Но не все документы партии удалось привести в соответствие, юристы активно над этим работали, только время сыграло против нас - его попросту не хватило", - добавил он.

В свою очередь, член ЦИК России Евгений Шевченко сообщил "Интерфаксу", что партия была ликвидирована из-за того, что не принимала участие в необходимом по закону количестве выборов в течение семи лет подряд. "ЦИК РФ всегда призывает партии активно участвовать в выборах всех уровней, но некоторые партии этого не слышат, поэтому так все и заканчивается", - сказал он.

Шевченко уточнил, что решение Верховного суда РФ должно вступить в законную силу. В настоящее время у партии есть возможность обжаловать решение о ее ликвидации.

Верховный суд России в понедельник, 16 ноября, ликвидировал по требованию Минюста политическую партию "Народ против коррупции". Иск Минюста поступил в суд в сентябре. Тогда в партии не знали, с чем связан иск Минюста о ликвидации партии, но признали проблемы с отчетностью.

Партия "Народ против коррупции" была образована в 2013 году, но до последнего времени не занималась активной политической деятельностью.

Согласно данным, опубликованным на сайте партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня этого года, а в начале июля стал ее председателем. По данным СМИ, он является сыном Игоря Путина, двоюродного брата президента РФ.