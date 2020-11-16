Рабочий погиб при сходе вагонов с рельсов под Владимиром

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Владимирской области/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Дорожный мастер получил смертельные травмы в результате схода с рельсов 35 грузовых вагонов на станции Новки-1 в Камешковском районе Владимирской области.

"В результате схода пострадал дорожный мастер, который в тяжелом состоянии был извлечен из-под вагонов, однако из-за тяжелых травм скончался по пути в больницу", - сообщило Приволжское Следственное управление на транспорте СК России.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что вывод о причинах происшествия можно будет сделать после проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в 14:25 вблизи города Ковров на 238 км перегона "Камешки-Новки" сошли 35 из 54 грузовых вагонов с мазутом грузового поезда №2617.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, из-за схода вагонов вытек мазут из шести цистерн. Общая площадь разлива нефтепродуктов составила 12,5 тыс. кв. метров. Пожара не было.