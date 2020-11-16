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Цистерны с мазутом сошли с рельсов во Владимирской области

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Мазут из шести цистерн разлился в результате схода с рельсов 30 грузовых вагонов на станции Новки-1 в Камешковском районе Владимирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По предварительной информации, сошло с рельсов 30 грузовых вагонов, в том числе произошел разлив шести цистерн с мазутом, пострадал один человек, нарушены габариты двух путей. Возгорания нет. Также известно, что поезд шёл со станции Зелецино Нижегородской области в Высоцк Ленинградской области", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что, по предварительной информации, сошло с рельсов 12 цистерн с мазутом.

Ведется работа над тем, чтобы не допустить возгорания сошедших с рельсов вагонов с горюче-смазочными материалами. В настоящее время на месте происшествия задействованы 96 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 13 единиц техники.

Сообщение о сходе состава грузового поезда на станции Новки-1 поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 14:42. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС и других экстренных служб. Для координации работ по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

Владимирская область РЖД

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