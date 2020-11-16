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Прямое скоростное пассажирское сообщение Москва - Нижний Новгород прервано из-за ЧП

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Прямое скоростное пассажирское сообщение между Москвой и Нижним Новгородом прервано из-за ЧП со сходом вагонов во Владимирской области.

Согласно пресс-релизу ОАО "Российские железные дороги", приостановлено движение между станциями Владимир и Ковров. Холдинг внес изменения в расписание пассажирских поездов из-за схода вагонов.

Так, отменены шесть поездов "Стриж" Нижний Новгород - Москва (NN707 и 709), "Ласточки" Нижний Новгород - Москва (N733), Иваново-Москва (N718И) и Москва-Иваново (N718Я) и Москва - Нижний Новгород (N734).

Поезда "Стриж" NN706 и 708 Москва - Нижний Новгород будут "отклонены" на более восточный маршрут с Владимира - Вековка - Муром - Арзамас (через Большое московское кольцо, БМК). Там же проследует составы N35 Нижний Новгород - Москва, N59 Нижний Новгород - Санкт-Петербург, N41 Нижний Новгород - Великий Новгород и N87 Нижний Новгород - Адлер.

Поезд N145 Челябинск - Санкт-Петербург проследует через Иваново и Ярославль. Поезда "Ласточка" NN738, 740 и 838 Москва-Иваново также "отклонятся" по БМК. Между Владимиром и Москвой назначен дополнительный поезд с остановкой в Орехово-Зуево (Подмосковье).

В понедельник в 14:07 на участке участке в районе станции Новки-I сошли с рельсов 34 вагона грузового поезда, перевозившего мазут. В результате инцидента погиб дорожный мастер. По данным местного управления МЧС, мазут из шесть цистерн разлился, из-за чего во Владимирской области был введен режим ЧС.

Москва Нижний Новгород Владимирская область

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