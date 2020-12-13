Роман Путин создаст новую партию "Россия без коррупции"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Двоюродный племянник президента РФ, предприниматель Роман Путин планирует создать новую партию "Россия без коррупции".

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель информационного блока организационного комитета партии Дарья Чельцова, съезд по утверждению руководства и программы партии пройдет 15 декабря. Участие в съезде примут делегаты из 53 регионов России, по 2 человека от каждого региона (всего 106 делегатов).

На должность председателя партии претендует несколько кандидатов, среди них - Роман Путин.

Чельцова уточнила, что "Россия без коррупции" в настоящее время является рабочим названием партии. Точное название новой партии, а также ее устав и символика будут определены на съезде в ходе открытого голосования делегатов.

По ее словам, партия планирует подать документы в Минюст РФ для регистрации сразу после проведения съезда.

Также она рассказала, что Роман Путин не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ по ликвидации политической партии "Народ против коррупции".

"Роман Игоревич был председателем, но основные функции выполнял Григорий Григорьевич Анисимов. В связи с его кончиной, не знаю, может быть, кто-то из его заместителей будет обжаловать. Роман Игоревич обжаловать ничего не планирует", - сказала Чельцова.