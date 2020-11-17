В РФ стартовали пострегистрационные исследования вакцины "Вектора"

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о начале пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор".

"13 октября зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", и сейчас проходит третья фаза пострегистрационных испытаний", - заявила Попова во вторник на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".

По ее словам, в РФ продолжается разработка и выпуск вакцин. "11 августа была зарегистрирована вакцина "Спутник V", достаточно хорошо зарекомендовавшая себя и в клинических испытаниях, и сегодня уже по первым результатам пострегистрационных исследований", - сказала глава Роспотребнадзора.

"Спутник V", разработанная институтом имени Гамалеи, стала первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве. Затем научный центр "Вектор" Роспотребнадзора разработал "ЭпиВакКорону".

Свою вакцину создал и Центр имени Чумакова Российской академии наук. Как ожидается, она может быть зарегистрирована до конца года.