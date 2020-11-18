Третью фазу исследований вакцины центра Чумакова запланировали на начало 2021г.

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса разработки центра имени Чумакова РАН запланирована на начало следующего года, сообщил гендиректор учреждения Айдар Ишмухаметов.

Как заявил Ишмухаметов в интервью порталу "Стопкоронавирус.рф" в среду, к третьей фазе в центре намерены приступить "после получения всех необходимых разрешений".

Ранее сообщалось, что эта фаза рассчитана на 3 тыс. добровольцев.

"Думаю, подадим документы на регистрацию после завершения второй фазы. И как только мы получим регистрационное удостоверение, мы сможем нарабатывать запас вакцин", - добавил он.

В настоящее время проводится вторая фаза клинических исследований на добровольцах от 18 до 60 лет, которая, по данным специально созданного комитета по мониторингу, "идет в соответствии с ожиданиями", уточнил Ишмухаметов.

"Мы находимся в точке завершения второго этапа клиники, окончательные результаты будут понятны примерно во второй половине декабря. Из 300 скринированных участников исследования 200 были рандомизированы. На 28-й день после второй прививки мы исследуем испытуемых, чтобы убедиться в полном отсутствии отложенных побочных эффектов", - сказал Ишмухаметов.

Говоря о самочувствии добровольцев, он отметил, что "пока все идет максимально гладко". "Не зафиксировано нежелательных явлений, кроме единичных случаев болезненности в месте укола. Первые 70 добровольцев выписаны из клиники в Кирове, никаких побочных явлений нет", - отметил он.

После подтверждения безопасности использования препарата центра им.Чумакова встанет вопрос применения вакцины для детей разных возрастов и взрослых старше 60 лет, а также для групп риска, что будет обсуждаться с экспертами Минздрава, добавил глава центра.

Также будет отдельно проверяться влияние вакцины на детородную функцию. "Безусловно. Такие опыты проводятся практически для всех вновь появившихся препаратов, и без таких данных вакцина просто не может выйти в гражданский оборот", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в нем примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начались во вторник, 17 ноября, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 180 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, это цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний.