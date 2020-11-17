Попова сообщила о формировании новой мутации коронавируса в Сибири

Фото: Reuters

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Новая мутация коронавируса может формироваться в Сибирском федеральном округе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы видим изменения определенные в белке, и данные замены, которые выявлены в Сибирском регионе, которые позволяют нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант (коронавируса - ИФ) с определенными мутациями", - сказала Попова на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Она уточнила, что "изучение генетических изменений нового коронавируса стало важной работой, которую ведет с самых первых дней научный центр "Вектор". По словам Поповой, на сегодняшний день определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных

"Мы на сегодня видим, что анализ геномов коронавируса из зарубежных стран и России говорит о том, что весной мы получили массово завезенные штаммы вируса из западной Европы, которые относятся к g-варианту. Завозы были многократны из разных европейских стран, но завоза из Китайской народной республики мы не видим совсем. То есть штаммов, которые были бы привезены из Китая в начале этого года, в РФ не циркулирует", - добавила Попова.

Она также сообщила, что на сегодняшний день в России нет завозов новых мутаций коронавируса из Европы.