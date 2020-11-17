Роспотребнадзор заявил, что в Сибири есть лишь единичные мутации COVID

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Сибирском регионе нет своего варианта коронавируса, там выявляются единичные мутации, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Своего варианта вируса в Сибири нет. Это мы выявляем единичные варианты мутаций", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее во вторник глава ведомства Анна Попова заявила, что в Сибирском федеральном округе может сформироваться новая мутация коронавируса, что основано на данных исследований генома вируса.

В пресс-службе уточнили, что при плотном мониторинге в РФ выявляются мутации, которые распространены в других странах. "Например, в Сибири в единичных случаях, в ряде регионов европейской части выявлена мутация, которая получила распространение в Японии. Исследования продолжаются", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.