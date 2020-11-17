Песков отказался комментировать иск Навального к нему

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать иск о защите чести и достоинства, поданный к нему оппозиционером Алексеем Навальным.

"Вы знаете наверняка, что мы никогда судебные дела не комментируем. Не буду это комментировать даже и сейчас, когда это касается меня", - сказал Песков журналистам во вторник.

О подаче искового заявления в Пресненский суд Москвы стало известно накануне. Как сообщили в пресс-службе суда, Навальный считает, что 1 октября Песков распространил о нем сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и его деловую репутацию. В иске оппозиционер сослался на материал под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы".

В частности, Навальный оспаривает следующие сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение. Решение о принятии иска к производству пока не принято.