Навальный подал иск к Пескову о защите чести и достоинства

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный подал исковое заявление к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Пресненского суда Москвы в понедельник.

Согласно исковому заявлению, "1 октября 2020 года в материале ТАСС под названием "Песков заявил, что обвинение Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы" Песков Д.С. распространил сведения о Навальном А.А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А.А".

В суде отметили, что Навальный просит признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию следующие распространенные ответчиком сведения: "В целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

Кроме того, оппозиционер просит суд обязать ответчика опубликовать на официальном сайте Кремля опровержение.

Решение о принятии иска к производству пока не принято, уточнили в суде. Решение о том, будет ли принят иск или нет, будет до конца недели, отметили в суде.

Официальным комментарием Пескова "Интерфакс" пока не располагает.