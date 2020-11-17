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Угроза "вторым Норильском" не убедила суд отсрочить взыскание с оператора нефтяного терминала

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Судебная тяжба из-за последствий одного из крупнейших в истории России разливов нефтепродуктов - на ТЭЦ в Норильске - пока только набирает обороты, но возможность ее повторения уже становится аргументом в других разбирательствах.

Такой довод, как свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел, попыталось использовать ООО "Элемент" - оператор терминала по перевалке нефти и нефтепродуктов на железнодорожной станции Фарафонтьевская близ Нового Уренгоя, являющегося опасным производственным объектом (ОПО). Эта компания просила отсрочить до 1 апреля 2021 года возврат по решению суда 42,5 млн рублей в конкурсную массу ООО "Северная грузовая компания".

"Исполнение настоящего решения суда в принудительном порядке может привести к невозможности осуществления ООО "Элемент" эксплуатации опасного производственного объекта (ОПО), что может создать угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, сопоставимой с чрезвычайной ситуацией федерального масштаба в городе Норильске", - приводятся в материалах аргументы заявителя. Единовременное взыскание долга, по мнению "Элемента", "повлечет невозможность нормальной эксплуатации и надлежащего содержания ОПО и железнодорожных путей (...), что может повлечь тяжкие последствия в случае технологической аварии или чрезвычайной ситуации".

При этом компания обращала внимание, что оказалась в сложной финансовой ситуации из-за неблагоприятной экономической ситуации 2020 года, ограничений добычи углеводородного сырья "Роснефтью", ее "дочкой" "Роспан Интернешнл" и "Газпром нефтью" (по-видимому, в результате соглашения ОПЕК+ – ИФ), повлекших сокращение объемов перевалки и реализации углеводородного сырья и нефтепродуктов на Фарафонтьевской. Выручка в первом полугодии 2020 года сократилась более чем в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 358,5 млн рублей, указывал "Элемент".

Решение суда

Однако Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) отказал компании в отсрочке. О том, как суд отнесся к аргументу о "втором Норильске", в решении не говорится, а другие доводы, по мнению суда, "свидетельствуют лишь о наличии у ответчика финансовых проблем", при этом затруднительное финансовое положение, обязательства по выплате заработной платы не исключают возможности исполнения судебного акта.

Кроме того, как указал суд, "Элемент" не представил "экономического обоснования срока, а также гарантии исполнения процессуального документа в указанный срок в случае предоставления отсрочки".

"Элемент"

"Элемент", по собственным данным, является крупнейшей организацией, оказывающей услуги по перевалке и хранению нефти и нефтепродуктов на станции Фарафонтьевская Пуровского района ЯНАО (Свердловская железная дорога, филиал ОАО "РЖД"). У компании в собственности есть резервуарный парк вместимостью 8 тыс. куб. м, она также арендует производственные мощности, имея возможность для единовременного хранения 20 тыс. куб. м нефти и нефтепродуктов, перевалки – до 100 тыс. т в месяц.

Выручка компании, по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2019 году составила 4,8 млрд рублей (рост к предыдущему году в 1,6 раза), чистая прибыль - 5,8 млн рублей (снижение в 12,8 раза). Компания принадлежит Ильдару Хабибову, который является владельцем и совладельцем ряда компаний в Белгородской области, Москве и ЯНАО, в том числе находящегося в процедуре банкротства Белгородского НПЗ.

Разлив топлива в Норильске

Возврат 42,5 млн рублей в конкурсную массу "Северной грузовой компании" в рамках процедуры банкротства "Элемент" должен осуществить по той причине, что перечисление этой суммы суд счел преференциальной сделкой и признал ее недействительной. Это решение было принято в феврале этого года, позднее "Элемент" безуспешно оспаривал его в апелляционной инстанции и суде округа.

Экологическая катастрофа в Норильске

"Чрезвычайная ситуация федерального масштаба в городе Норильске", на которую ссылался "Элемент" в суде, произошла 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в группу "Норникеля"). Из-за проседания фундамента произошла разгерметизация одного из резервуаров и разлив дизельного топлива. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. т нефтепродуктов.

Эта авария стала второй крупнейшей в России после разлива 94 тыс. тонн нефти в Коми в 1994 году, когда ликвидация последствий заняла шесть лет.

Росприроднадзор оценил ущерб от этой аварии в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей. "Норникель" оспаривает размер вреда окружающей среде, рассчитанный ведомством. При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счет.

Новый Уренгой ЯНАО Северная грузовая компания Элемент

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