Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства предложила принять законопроект, который позволит увольнять педагогов, если те будут использовать работу в сфере образования и просвещения для разжигания розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

Глава комиссии Андрей Климов уточнил, что речь идет о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.

"Дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве, - сказал он. - При этом предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции России".

Комиссия предложила внести эти предложения в Думу безотлагательно, в пакете с рядом других инициатив.