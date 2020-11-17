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Сенаторы предложили признавать иноагентами и незарегистрированные организации

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите суверенитета от воздействия извне предложила внести в Думу поправки о признании иноагентами НКО, которые работают в России без юридической регистрации, ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа.

Об этом на заседании комиссии сообщил ее председатель Андрей Климов.

Это и другие законодательные предложения комиссия собирается представить Госдуме в пакете безотлагательно.

Климов объяснил, что главная причина появления этих предложений - "непрекращающиеся попытки вмешательства из-за рубежа в суверенные дела России".

"Все изложенные меры носят сугубо ответный характер, все предлагаемые меры соответствуют Конституции России, международному праву и аналогичным мерам, принимаемым в ряде других государств, включая, например, США и знаменитый американский закон ФАРА, существующий более 80 лет", - сказал он.

Совет Федерации Андрей Климов НКО-иноагенты

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