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Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Он заявил, что они обязаны следовать государственной идеологии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, Kкоторые поддержали акции оппозиции. Он сказал это, заслушав доклад министра образования Игоря Карпенко, передает "БелТА".

"Если кто-то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться", - сказал он.

Он отметил, что в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология. "И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил президент.

Он также призвал активно начинать учебный год, чего бы это ни стоило.

"Если у нас получится скомканным и начало учебного года, это совсем плохо. Вы помните, как мы заканчивали учебный год в связи с коронавирусом и теми настороженностями, которые были в обществе, особенно у родителей. Чрезмерными настороженностями, как мы сейчас понимаем", - сказал Лукашенко.

Ранее президент требовал, чтобы предприятия увольняли бастующих работников и без права восстановления на работе.

Александр Лукашенко Белоруссия Игорь Карпенко

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