В РФ призвали ввести в избирательный закон понятие кандидата-иноагента

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предлагает внести в Госдуму законопроекты о возможности признания иностранными агентами физлиц, занимающихся политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получающих деньги и иную помощь из-за рубежа. Также предлагается ввести в избирательное законодательство понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".

"Предлагается безотлагательно внести в Госдуму пакет, включающий в себя следующие основные предложения: уточнить признаки отнесения физических лиц к категории иностранных агентов, требующих установленной регистрации на территории РФ. В число таких признаков включить участие в политической деятельности в России и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военной-технической деятельности РФ (если подобная деятельность не подпадает под существующие уже статьи УК РФ)", - сказал на заседании комиссии ее глава Андрей Климов.

При этом, по его словам, такая "деятельность должна быть связана с иностранным воздействием, то есть получением денежных средств, иной имущественной выгоды, в том числе через посредников, а также получение любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников".

Предлагается запретить физическим лицам, признанным в установленном порядке иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах. Также предлагается ввести в избирательное законодательство понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента".

"Это делается для того, чтобы наши избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты", - отметил сенатор.