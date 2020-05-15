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Получившую деньги от Greenpeace НКО оштрафовали на 300 000 рублей как иноагента

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - На Кубани суд города Горячий Ключ при повторном рассмотрении дела о нарушении закона об НКО-иноагентах оштрафовал на 300 000 рублей некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности". Об этом сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее Минюст уличил НКО в том, что она в 2018-2019 годах получила деньги и автомобиль от отделения международной неправительственной НКО "Совет Гринпис" - Greenpeace. В этот период "Гражданская инициатива против экологической преступности" занималась реализацией проекта "Ясный горизонт", цель которого - создание системы общественного мониторинга и реагирования на ландшафтные пожары в Краснодарском крае и Адыгее. В рамках проекта также было создано объединение "Добровольные пожарные Кубани" и запущен интернет-сайт.

Получив иностранное финансирование, организация не подала заявления, чтобы ее внесли в реестр НКО-иноагентов, нарушив закон, считает министерство. Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки организации в сентябре-октябре 2019 года.

В декабре 2019 года суд Горячего Ключа уже признал это нарушение и оштрафовал НКО. Организация оспорила это решение в Краснодарском краевом суде, который вернул дело на новое рассмотрение.

Согласно данным информационной системы "СПАРК-Интерфакс", исполнительный директор и единственный учредитель АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности" - Дмитрий Шевченко. Он также является заместителем координатора общественной организации "Экологическая вахта по Северному Кавказу".

Кубань Краснодарский краевой суд Дмитрий Шевченко Greenpeace Минюст Горячий Ключ

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