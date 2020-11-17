В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией открыли на базе торгового центра "Мой Молл" в Раменском городском округе, он стал самым большим в Московской области, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Общая мощность госпиталя - порядка 2,2 тыс. коек, каждая из которых оснащена кислородной поддержкой. Сегодня уже поступили первые пациенты", - приводят в сообщении слова главы ведомства Светланы Стригунковой.

Она добавила, что временный госпиталь в Раменском рассчитан на лечение пациентов как с тяжелой формой COVID-19, так и с более легким течением заболевания.

В медучреждении имеется 17 инфекционных отделений, реанимационное и приемное отделения. Также здесь развернута лаборатория, где делают весь спектр необходимых пациентам анализов, добавляют в подмосковном Минздраве. В госпитале работают около 550 медиков.