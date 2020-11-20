В Подмосковье продлили запрет на посещение музеев и массовые мероприятия

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Запрет на посещение музеев продлили в Московской области до 29 ноября, соответствующее постановление губернатора региона опубликовано в пятницу вечером на интернет-портале подмосковного правительства.

Прежний запрет действовал по 22 ноября. Он не дает гражданам ходить в музеи, музеи-заповедники и дворцово-парковые музеи. При этом можно гулять по территориям этих учреждений.

Также документ продлевает до 29 ноября запрет на проведение в Московской области спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).