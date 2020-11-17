Что произошло за день: вторник, 17 ноября

Рекорды по числу умерших и вылечившихся от COVID-19 в России, смерть Романа Виктюка, продление "удаленки" для московских школьников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России коронавирус выявлен еще у 22 410 человек. Зафиксированы рекорды по числу выздоровевших и умерших: выписаны по выздоровлению 22 055 человек, скончались 442 пациента. Карелия заняла первое место по числу заболевших на 100 тысяч населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о новой мутации вируса в Сибири, но в ведомстве подчеркнули, что речь идет о единичных случаях.

- Стартовали пострегистрационные исследования COVID-вакцины "Вектора". Между тем в Pfizer заявили, что рассмотрят возможность регистрации в России препарата, разработанного совместно с BioNTech.

- Умер режиссер Роман Виктюк. Ранее он переболел коронавирусом. В московском Театре Романа Виктюка сообщили, что режиссера могут похоронить во Львове, откуда он родом.

- Комиссия Совета Федерации внесла в Госдуму несколько поправок об иноагентах. В частности, предлагается увольнять педагогов за разжигание розни или побуждение к антиконституционным действиям, а также ограничить финансирование публичных мероприятий из-за рубежа. Также предусмотрено признание иноагентами НКО, которые работают в России без юридической регистрации, ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа.

- Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что заболеваемость среди школьников и людей старше 65 лет удалось стабилизировать.

- В Москве простились с Арменом Джигарханяном. Он похоронен на Ваганьковском кладбище.

- Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии новых слов. В их числе - "расхламинго" (уборка из-за вынужденного безделья), "гречкохайп" (закупка продуктов про запас), "карантье" (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок).