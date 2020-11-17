Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:58Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Что произошло за день: вторник, 17 ноября

Рекорды по числу умерших и вылечившихся от COVID-19 в России, смерть Романа Виктюка, продление "удаленки" для московских школьников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- За сутки в России коронавирус выявлен еще у 22 410 человек. Зафиксированы рекорды по числу выздоровевших и умерших: выписаны по выздоровлению 22 055 человек, скончались 442 пациента. Карелия заняла первое место по числу заболевших на 100 тысяч населения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о новой мутации вируса в Сибири, но в ведомстве подчеркнули, что речь идет о единичных случаях.

- Стартовали пострегистрационные исследования COVID-вакцины "Вектора". Между тем в Pfizer заявили, что рассмотрят возможность регистрации в России препарата, разработанного совместно с BioNTech.

- Умер режиссер Роман Виктюк. Ранее он переболел коронавирусом. В московском Театре Романа Виктюка сообщили, что режиссера могут похоронить во Львове, откуда он родом.

- Комиссия Совета Федерации внесла в Госдуму несколько поправок об иноагентах. В частности, предлагается увольнять педагогов за разжигание розни или побуждение к антиконституционным действиям, а также ограничить финансирование публичных мероприятий из-за рубежа. Также предусмотрено признание иноагентами НКО, которые работают в России без юридической регистрации, ведут политическую деятельность и получают финансирование из-за рубежа.

- Ученики 6-11 классов в Москве останутся на "дистанционке" до 6 декабря. Мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что заболеваемость среди школьников и людей старше 65 лет удалось стабилизировать.

- В Москве простились с Арменом Джигарханяном. Он похоронен на Ваганьковском кладбище.

- Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии новых слов. В их числе - "расхламинго" (уборка из-за вынужденного безделья), "гречкохайп" (закупка продуктов про запас), "карантье" (владелец собаки, сдающий ее в аренду для прогулок).

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что он убедил Анкару не провоцировать Ереван вводом военных

Путин заявил о праве Баку самостоятельно выбирать себе союзников

Путин назвал договор между Баку и Ереваном базой для урегулирования конфликта

Путин назвал договор между Баку и Ереваном базой для урегулирования конфликта

Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

В Москве в среду пройдет встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Изменение Конституции

Думе предложили внести "поправку Терешковой" в закон о выборах президента

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова
Умершие знаменитости

Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Пандемия коронавируса

Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Пандемия коронавируса

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');