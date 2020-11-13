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"Роскосмос" уточнил размер трещины в российском сегменте МКС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с Международной космической станции (МКС), по уточненным данным, составляет около 4,5 сантиметров, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Экипаж МКС, следуя рекомендациям специалистов Главной оперативной группы управления РС МКС, продолжает исследование трещины в модуле "Звезда", сбрасывая на Землю полученные данные. По докладу экипажа размер трещины составляет около 4,5 см", - сказал представитель пресс-службы. Он также уточнил, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции космонавтов в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил "Интерфаксу", что утечка воздуха на станции незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

Ранее в пресс-службе "Роскосмоса" сообщали, что размер трещины на МКС составляет до 4 см. Недавно вернувшийся с МКС на землю космонавт Анатолий Иванишин описал повреждение как криволинейную царапину длиной до 3 см.

Роскосмос МКС

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