Российские космонавты завершили шестичасовой выход в открытый космос

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков завершили выход в открытый космос, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".

Космонавты провели в космосе около шести часов. Им не удалось выполнить одну из задач - заменить панель регулятора расхода жидкости системы терморегуляции на модуле "Заря". Причиной стал слишком тугой болт гермоконтейнера, в котором хранилась новая панель.

Рыжиков и Кудь-Сверчков переключили антенну "Транзит-Б" со стыковочного модуля "Пирс" на корпус модуля "Поиск". "Пирс" отработал свой ресурс и в будущем будет заменен новым российским модулем "Наука". Также они установили новый планшет космического эксперимента "Импакт" на агрегатном отсеке служебного модуля "Звезда".

Во время выхода Рыжиков по поручению Центра управления полетами осмотрел и заснял обшивку модуля "Звезда" в районе предполагаемого места утечки воздуха со станции. По словам космонавта, следов внешнего воздействия на обшивку там не наблюдается.

Планируется, что Рыжиков и Кудь-Сверчков в феврале совершат еще один выход в открытый космос. Основной задачей станет подготовка к прибытию модуля "Наука". Всего для интеграции модуля "Наука" потребуется около десяти выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.