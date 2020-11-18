При взрыве на амурском судостроительном заводе пострадали трое

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В среду в Амурской области произошел взрыв на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, пострадали три человека, рассказал представитель завода Валерий Силкин.

Взрыв случился в цехе, где красили строящееся судно. По словам Силкина, была нарушена техника безопасности и со стороны маляров, и со стороны мастеров. Причину инцидента установят позднее.

"Во время покрасочных работ в цехе пострадали двое мужчин и женщина, которая пострадала больше других, так как не использовала спецодежду, а была в синтетическом спортивном костюме. Они доставлены в больницу", - сообщил он.