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При взрыве на амурском судостроительном заводе пострадали трое

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В среду в Амурской области произошел взрыв на судостроительном заводе имени Октябрьской революции, пострадали три человека, рассказал представитель завода Валерий Силкин.

Взрыв случился в цехе, где красили строящееся судно. По словам Силкина, была нарушена техника безопасности и со стороны маляров, и со стороны мастеров. Причину инцидента установят позднее.

"Во время покрасочных работ в цехе пострадали двое мужчин и женщина, которая пострадала больше других, так как не использовала спецодежду, а была в синтетическом спортивном костюме. Они доставлены в больницу", - сообщил он.

Амурская область Завод Октябрьской революции

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