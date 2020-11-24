Скончалась пострадавшая при взрыве на амурском судостроительном заводе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Молодая женщина, пострадавшая при взрыве на судостроительном заводе имени Октябрьской революции (СЗОР, Амурская область) скончалась, сообщили "Интерфаксу" в Амурской областной клинической больнице.

"Женщина поступила в тяжелом состоянии, у нее были ожоги 50% тела. К сожалению, спасти ее не удалось", - сказал сотрудник больницы.

В свою очередь Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что по факту взрыва на СЗОР возбуждено уголовное дело из-за смерти пострадавшей. Дело заведено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"В результате случившегося бригадир и двое рабочих получили ожоги различной степени тяжести. С места происшествия в больницу была доставлена женщина-маляр, которая накануне скончалась в медицинском учреждении", - говорится в релизе.

Как сообщалось, 18 ноября в одном из цехов завода при малярных работах на строящемся судне была нарушена техника безопасности. В результате произошел взрыв, пострадали четыре человека, один из которых отказался от госпитализации. Двое мужчин в возрасте 32 и 34 лет и 26-летняя женщина были отправлены в больницу.

По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, предварительно установлено, что воспламенились пары растворителя во время подготовки корпуса малого рыболовецкого судна к покраске.

Похожий случай произошел на этом заводе в августе 2012 года. Во время лакокрасочных работ в моторном отсеке прогулочного теплохода "Москва" произошло возгорание паров растворителя. На 33-летней работнице завода вспыхнула одежда. Пострадали также капитан судна и механик, которые пришли ей на помощь и потушили огонь. Спасти женщину тогда не удалось, она скончалась в реанимации.