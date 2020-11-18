Власти Башкирии решили изменить Конституцию республики

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Башкирии по указу главы республики Радия Хабирова создана комиссия по подготовке предложений по изменению Конституции региона. Этот указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Комиссию создали для "обеспечения единства правового пространства Российской Федерации, полной и согласованной реализации положений Конституции Российской Федерации, Конституции республики Башкортостан и в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации".

В комиссию вошли руководители и представители Госсобрания-Курултая, республиканского Конституционного суда, администрации главы и аппарата правительства региона, прокуратуры, института права Башкирского государственного университета, регионального Минюста. У них есть шесть месяцев на подготовку предложений.

Конституция республики является основным законом региона. Ее приняли 24 декабря 1993 года и вносили в нее изменения в ноябре 2000 года, в декабре 2002 года, в июне 2006 года, в июне 2012 года, в марте 2014 года.