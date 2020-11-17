Дума поддержала упразднение Конституционных судов в регионах

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В регионах до 1 января 2023 года упразднят Конституционные и уставные суды, вместо них могут быть созданы одноименные советы при законодательных органах регионов.

Такую новеллу Госдума одобрила при принятии во втором чтении президентского законопроекта о досрочном прекращении полномочий судьи.

Закон должен вступить в силу через 10 дней с момента опубликования, после этого региональные конституционные и уставные суды не должны принимать новые дела к производству. Закончить их рассмотрение суды должны к моменту своего упразднения - точную дату каждый регион установит сам, но это будет не позднее 1 января 2023 года.

Действующим судьям на момент упразднения судов сохранят гарантии, включая материальное и социальное обеспечение.

Сейчас у регионов есть право создавать Конституционные и уставные суды. Такие суды проверяют региональные и местные законы и другие нормативные правовые акты местной конституции или уставу, а также толкуют их. Они действуют в полутора десятках субъектов Федерации, в том числе в Петербурге, Свердловской и Калининградской областях, Татарстане и Башкирии. В сентябре стало известно, что правительство Ингушетии задумалось об упразднении республиканского КС в том числе из-за его малоэффективности.

В законопроекте сохранены положения о досрочном прекращении полномочий судей по представлению президента, если судьи совершат поступок, порочащий их честь и достоинство или если судьи или их ближайшие родственники нарушат запрет иметь счета или хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.