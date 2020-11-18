Промсвязьбанк станет санатором и владельцем Роскосмосбанка

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что изменил план мер по предупреждению банкротства Роскосмосбанка, принадлежащего госкорпорации "Роскосмос".

Изменения предусматривают, что санатором Роскосмосбанка станет Промсвязьбанк. Он выкупит 100% кредитной организации у "Роскосмоса" и присоединит к себе до 1 мая 2021 года.

С даты приобретения ПАО Промсвязьбанк акций Роскосмосбанка и до даты реорганизации Промсвязьбанк будет участвовать в осуществлении мер по предупреждению банкротства Роскосмосбанка в качестве инвестора и впоследствии обеспечит выполнение всех обязательств, перешедших к нему от присоединенного банка, уточняет АСВ.

Роскосмосбанк до апреля 2019 года назывался Фондсервисбанк. По итогам первого квартала 2020 года он занимал 57-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Он находится на санации с 2015 года. Первоначально инвестором в рамках финансового оздоровления банка выступал Новикомбанк ("дочка" госкорпорации "Ростех"). В мае 2018 года новым санатором банка стал "Роскосмос".

На санацию Фондсервисбанка в 2015 году АСВ за счет кредита ЦБ выделило 39 млрд рублей на 10 лет. Позднее срок санации был продлен до 2032 года, а также на санацию было выделено еще 6 млрд рублей, об этом банк сообщил в отчетности. Таким образом, всего на санацию Фондсервисбанка было получено 45 млрд рублей. "Условия финансирования от АСВ и Банка России остаются неизменными", - сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

В конце июля 2020 года стало известно, что эту кредитную организацию решил приобрести опорный банк российского ВПК, Промсвязьбанк. Представитель ПСБ тогда отметил, что Промсвязьбанк "заинтересован в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"".

На проведение due diligence Роскосмомбанка ПСБ готов был потратить до 50 млн рублей, следовало из тендерной документации. Победитель должен провести "финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать", правовую проверку, включая "оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков", исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния, цитирует издание.

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество. Банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Другие госбанки передают ПСБ часть своих кредитных портфелей в сфере ОПК и крупных госзаказов. Ранее сообщалось, что вместе с портфелями передается и часть капитала банков. Промсвязьбанк по итогам третьего квартала 2020 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".