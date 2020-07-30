Промсвязьбанк задумался о покупке банка "Роскосмоса"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Опорная кредитная организация росийского ВПК, Промсвязьбанк решил приобрести Роскосмосбанк, принадлежащий госкорпорации "Роскосмос", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника.

Представитель Промсвязьбанка подтвердил, что в банке рассматривают "возможность участия в санации Роскосмосбанка": "ПСБ заинтересован в увеличении доли на рынке обслуживания ОПК, в данном случае за счет развития двусторонних отношений с ГК "Роскосмос"". В Роскосмосбанке и "Роскосмосе" на запрос издания не ответили.

На проведение due diligence Роскосмомбанка ПСБ готов потратить до 50 млн рублей, следует из тендерной документации, размещенной в конце прошлой недели. Победитель должен провести "финансовый анализ и определение справедливого диапазона стоимости юридических лиц, в которые ПСБ планирует осуществлять инвестиции или продавать", правовую проверку, включая "оценку юридических, налоговых, финансовых, инвестиционных рисков", исследовать виды деятельности объекта покупки и провести комплексную проверку его финансового состояния, цитирует издание.

Сейчас Промсвязьбанк сопровождает не менее 60% всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа, сообщил в начале июля глава банка Петр Фрадков на встрече с президентом Владимиром Путиным.Перед банком стоит задача увеличить охват договоров гособоронзаказа до 70%, и за счет подобной сделки можно достичь таких целей, сказал "Коммерсанту" информировнаный источник. В условиях когда санкционные риски растут, замкнуть эти функции на одном госбанке логичнее, считает он. Вместе с тем капитал банка "Роскосмоса" не позволяет выдавать ссуды крупным предприятиям, тогда как ПСБ регулярно докапитализируется, объяснил собеседние издания.

Роскосмосбанк до апреля 2019 года назывался Фондсервисбанк. Он по итогам первого квартала 2020 года занимал 57-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Банк специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Он находится на санации с 2015 года. Первоначально инвестором в рамках финансового оздоровления банка выступал Новикомбанк ("дочка" госкорпорации "Ростех"). В мае 2018 года новым санатором банка стал "Роскосмос".

Промсвязьбанк принадлежит государству через Росимущество. Банк с декабря 2017 года санировался Управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС). На базе кредитной организации создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Другие госбанки передают ПСБ часть своих кредитных портфелей в сфере ОПК и крупных госзаказов. Ранее сообщалось, что вместе с портфелями передается и часть капитала банков. Промсвязьбанк по итогам первого квартала 2020 года занял 8-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".