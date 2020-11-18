Минфин отметил, что рост потребрасходов опережает данные Росстата

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Данные контрольно-кассовой техники (ККТ) в России показывают с июля-августа достаточно бурное восстановление потребительской активности, эти данные отличаются от оценок Росстата, сообщил на конференции S&P замминистра финансов Владимир Колычев.

"Похожую ситуацию видим и с точки зрения потребительской активности. Здесь я бы обратил внимание на оценку потребительских расходов более актуальную, мы ее видим в данных контрольно-кассовой техники. В этом плане данные Росстата могут несколько запаздывать, методология такая у Росстата, что довольно большая доля в этих оценках высокочастотных месячных приходится на дооценку, досчеты, в то время как данные ККТ, в принципе, покрывают сейчас фактически все розничные точки и довольно актуальны. Мы видим довольно бурное восстановление уже с июля, августа. В сентябре, октябре темпы роста потребительских расходов были положительные год к году в реальном выражении", - сказал он.

По словам Колычева, в октябре рост потребрасходов несколько замедлился по мере того, как эффект от выплат гражданам начал постепенно иссякать, и по мере того, как возобновился рост заражений коронавирусом.

"В ноябре по последней неделе мы до сих пор наблюдаем довольно динамичный темп роста - в номинальном выражении больше 10%, то есть в реальном выражении - порядка 5%", - добавил замминистра.

"Понятно, что структура меняется, услуги в меньшей степени потребляются, особенно те, которые связаны с местами, где риск заражения высокий, местами скопления людей, но общие потребительские расходы, в принципе, поддерживают экономику. И это было видно и по восстановлению деловой активности в наиболее подверженных секторах, соответственно, в рознице непродовольственной, в отдельных сферах и услугах", - сказал он.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в сентябре снизился на 3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, в августе по сравнению с августом прошлого года падение составляло 2,7%.

Говоря о том, какая буква может характеризовать выход из этой кризисной ситуации, Колычев отметил, что уже к третьему кварталу, к октябрю, с точки зрения деловой активности наблюдалось восстановление на доковидном уровне. "Буковка V уже нарисовалась. Что будет дальше, конечно, зависит от того, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, загрузкой системы здравоохранения, с вакцинацией и снижением этого риска. Пока мы смотрим на ежедневные данные, мы не видим, чтобы вторая волна привела к существенному снижению деловой активности в целом по экономике. Да, в отдельных секторах это заметно", - пояснил замминистра.